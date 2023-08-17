Стефанишина о предстоящей поездке в Брюссель: синхронизируем работу с Еврокомиссией по октябрьскому отчету
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина планирует в начале сентября посетить Брюссель. В частности, во время визита, Украина синхронизируем работу с Европейской комиссией по отчету с оценкой выполнения Украиной семи шагов на пути к вступлению в ЕС. Об этом она сообщила во время брифинга на полях конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС", и добавила, что привезет первые результаты оценки, передает корреспондент УНН.
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"Я планирую посетить Брюссель в начале сентября. В первую очередь, это будет визит, связанный с реализацией решений Вильнюсского саммита, полным запуском работы Совета Украина-НАТО и подготовки новой программы совместимости с Альянсом о которой было договорено. Мы обычно синхронизируем работу с Европейской комиссией". Я привезу первые результаты именно оценки, проинформирую о прогрессе по семи рекомендациям и мы договоримся с Европейской комиссией о совместном понимании тех или иных законодательных шагов. Это нормальная политическая работа...", - рассказала Стефанишина.
Она отметила, что ее задача максимально учесть в отчете Еврокомиссии шаги Украины и прогресс.
"Объяснить и где-то проинформировать о наших планах, которые также будут частью этого отчета", - сказала Стефанишина.
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