Україна та Туреччина провели консультації у форматі “Квадрига” на рівні національних координаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні в Анкарі відбулися політико-безпекові консультації уповноважених представників міністерств закордонних справ і оборони України та Туреччини — національних координаторів формату двосторонньої взаємодії “Квадрига”. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
Деталі
Так, з української сторони участь в консультаціях взяли директор Другого територіального департаменту МЗС Василь Зварич та директор Департаменту стратегічного планування Міноборони Юрій Пунда.
Турецьку сторону представляли директор Департаменту країн Євразії Міністерства закордонних справ Йонет Джан Тезель та заступник генерального директора Головного директорату з питань оборони і безпеки Міністерства національної оборони бригадний адмірал Озгюр Озджан Алтунбулак.
Повідомляється, що національні координатори обговорили шляхи поглиблення співпраці України та Туреччини в сфері безпеки та оборони для відновлення стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні, подальшого розвитку взаємодії у галузі оборонної промисловості.
Окремою темою консультацій стала поточна ситуація на тимчасово окупованих Російською Федерацією Кримському півострові та територіях Донецької та Луганської областей.
Представники Туреччини підтвердили незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, невизнання спроби анексії Криму. Турецька сторона також наголосила на підтримці євроатлантичного курсу нашої держави та її прагнень на шляху до повноправного членства в НАТО.
Насамкінець, учасники консультацій обмінялися думками про перспективи вирішення конфліктів у регіонах Близького Сходу, Північної Африки, Східного Середземномор’я та Кавказу.
У МЗС зазначили текож, що в рамках візиту до Анкари Василь Зварич провів окрему зустріч із Йонетом Джаном Тезелем для обговорення підготовки 9-ого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини в 2021 році, взаємодії в рамках міжнародних організацій, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій. У ході зустрічі турецький дипломат підтвердив готовність його країни взяти участь в роботі Кримської платформи, яка слугуватиме майданчиком для консолідації міжнародних зусиль з метою деокупації Криму.
Що було раніше
Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував першу зустріч за формулою “Квадрига” — між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств України і Туреччини.
Сама зустріч відбулась 18 грудня.