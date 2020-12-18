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Історична подія: у Києві відбулась перша зустріч з Туреччиною у форматі "Квадрига"

Київ • УНН

 • 16312 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві сьогодні відбулись перші консультації у форматі "Квадрига" - міністри оборони і закордонних справ зустрілись з колегами по відомствам із Туреччини. За підсумками всі чотири міністри виступили із заявами, передає кореспондент УНН.

Історична подія: у Києві відбулась перша зустріч з Туреччиною у форматі "Квадрига"

"Сьогодні я і мій колега по уряду Андрій Таран маємо честь і приємність вітати у Києві не просто партнерів, а друзів України. Щойно ми провели перше засідання формату "Квадрига"… Сьогодні ми домовились про те, як функціонуватиме "Квадрига", а також визначили конкретні теми, які стануть предметом підготовки до нашого наступного засідання", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

З його слів, міністри поділяють спільну думку, що механізм "Квадрига" під керівництвом президентів двох держав стане важливою рушійною силою не лише українсько-турецьких відносин, але і розвитку ситуації у регіоні загалом.

Нагадаємо, у листопаді поточного року Кулеба анонсував першу зустріч за формулою "Квадрига" - між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств України і Туреччини.

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