Історична подія: у Києві відбулась перша зустріч з Туреччиною у форматі "Квадрига"

"Сьогодні я і мій колега по уряду Андрій Таран маємо честь і приємність вітати у Києві не просто партнерів, а друзів України. Щойно ми провели перше засідання формату "Квадрига"… Сьогодні ми домовились про те, як функціонуватиме "Квадрига", а також визначили конкретні теми, які стануть предметом підготовки до нашого наступного засідання", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

З його слів, міністри поділяють спільну думку, що механізм "Квадрига" під керівництвом президентів двох держав стане важливою рушійною силою не лише українсько-турецьких відносин, але і розвитку ситуації у регіоні загалом.

Нагадаємо, у листопаді поточного року Кулеба анонсував першу зустріч за формулою "Квадрига" - між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств України і Туреччини.