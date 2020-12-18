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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Историческое событие: в Киеве состоялась первая встреча с Турцией в формате "Квадрига"

Киев • УНН

 • 16312 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве сегодня состоялись первые консультации в формате "Квадрига" - министры обороны и иностранных дел встретились с коллегами по ведомствам с Турции. По итогам все четыре министра выступили с заявлениями, передает корреспондент УНН.

Историческое событие: в Киеве состоялась первая встреча с Турцией в формате "Квадрига"

"Сегодня я и мой коллега по правительству Андрей Таран имеем честь и удовольствие приветствовать в Киеве не просто партнеров, а друзей Украины. Как только мы провели первое заседание формата "Квадрига"... Сегодня мы договорились о том, как будет функционировать "Квадрига", а также определили конкретные темы, которые станут предметом подготовки к нашему следующему заседанию", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, министры разделяют общее мнение, что механизм "Квадрига" под руководством президентов двух государств станет важной движущей силой не только украинского-турецких отношений, но и развития ситуации в регионе в целом.

Напомним, в ноябре текущего года Кулеба анонсировал первую встречу по формуле "Квадрига" - между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Украины и Турции.

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