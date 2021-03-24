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Украина и Турция провели консультации в формате "Квадрига" на уровне национальных координаторов

Украина и Турция провели консультации в формате "Квадрига" на уровне национальных координаторов

Киев  •  УНН

 • 19227 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня в Анкаре состоялись политико-оборонные консультации уполномоченных представителей министерств иностранных дел и обороны Украины и Турции - национальных координаторов формата двустороннего взаимодействия "Квадрига". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Детали

Так, с украинской стороны в консультациях приняли директор Второго территориального департамента МИД Василий Зварыч и директор Департамента стратегического планирования Минобороны Юрий Пунда.

Турецкую сторону представляли директор Департамента стран Евразии Министерства иностранных дел Йонет Джан Тезель и заместитель генерального директора Главного директората по вопросам обороны и безопасности Министерства национальной обороны бригадный адмирал Озгюр Озджан Алтунбулак.

Сообщается, что национальные координаторы обсудили пути углубления сотрудничества Украины и Турции в сфере безопасности и обороны для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе, дальнейшего развития взаимодействия в области оборонной промышленности.

Отдельной темой консультаций стала текущая ситуация на временно оккупированных Российской Федерацией Крымском полуострове и территориях Донецкой и Луганской областей.

Представители Турции подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание попытки аннексии Крыма. Турецкая сторона также отметила поддержку евроатлантического курса нашего государства и его стремлений на пути к полноправному членству в НАТО.

Наконец, участники консультаций обменялись мнениями о перспективах решения конфликтов в регионах Ближнего Востока, Северной Африки, Восточного Средиземноморья и Кавказа.

В МИД отметили также, что в рамках визита в Анкару Василий Зварыч провел отдельную встречу с Йонетом Джаном Тезелем для обсуждения подготовки девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в 2021 году, взаимодействие в рамках международных организаций, увеличение объемов торговли и инвестиций. В ходе встречи турецкий дипломат подтвердил готовность его страны принять участие в работе Крымской платформы, которая будет служить площадкой для консолидации международных усилий с целью деоккупации Крыму.

Что было раньше

Напомним, в ноябре прошлого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал первую встречу по формуле "Квадрига" - между главами оборонных и внешнеполитических ведомств Украины и Турции.

Сама встреча состоялась 18 декабря.

Украинские Национальные Новости

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