Україна та Грузія підписали програму співробітництва між міністерствами оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У середу, 19 серпня, розпочався офіційний візит делегації міністерства оборони України до Грузії. В рамках візиту відбулася двостороння зустріч Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Грузії Іраклі Гарібашвілі. Після переговорів сторони підписали Програму співробітництва між міністерствами оборони двох країн, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОУ.
Так, під час заходу глави оборонних відомств обговорили безпекову ситуацію в Україні, Грузії та в Азово-Чорноморському регіоні, заходи з протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції у Збройних силах України та Силах оборони Грузії, розвиток співробітництва у форматі НАТО-Грузія-Україна.
Окрему увагу міністри приділили стану та перспективам імплементації завдань оборонної реформи. Українська делегація ознайомилася з планами розвитку та розбудови Сил оборони Грузії та поділилася власним досвідом проведення трансформації Збройних сил України в умовах протидії російській агресії.
Також сторони обговорили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямками стратегічних комунікацій, кіберзахисту, військово-технічної сфери, спільної участі у військових навчаннях та впровадженню стандартів НАТО в діяльність збройних сил.
"За результатами спільної роботи сторони узгодили та підписали Програму співробітництва між міністерствами оборони України та Грузії", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, в ході візиту українська делегація поклала вінок до меморіалу Героїв, які загинули за єдність Грузії та відвідала лінію окупації в Цхінвальському регіоні.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня Таран провів зустріч з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.