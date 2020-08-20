Україна та Грузія підписали програму співробітництва між міністерствами оборони

Так, під час заходу глави оборонних відомств обговорили безпекову ситуацію в Україні, Грузії та в Азово-Чорноморському регіоні, заходи з протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції у Збройних силах України та Силах оборони Грузії, розвиток співробітництва у форматі НАТО-Грузія-Україна.



Окрему увагу міністри приділили стану та перспективам імплементації завдань оборонної реформи. Українська делегація ознайомилася з планами розвитку та розбудови Сил оборони Грузії та поділилася власним досвідом проведення трансформації Збройних сил України в умовах протидії російській агресії.



Також сторони обговорили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямками стратегічних комунікацій, кіберзахисту, військово-технічної сфери, спільної участі у військових навчаннях та впровадженню стандартів НАТО в діяльність збройних сил.



"За результатами спільної роботи сторони узгодили та підписали Програму співробітництва між міністерствами оборони України та Грузії", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в ході візиту українська делегація поклала вінок до меморіалу Героїв, які загинули за єдність Грузії та відвідала лінію окупації в Цхінвальському регіоні.



Як повідомляв УНН, раніше цього тижня Таран провів зустріч з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.