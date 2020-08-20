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Украина и Грузия подписали программу сотрудничества между министерствами обороны

Украина и Грузия подписали программу сотрудничества между министерствами обороны

Киев  •  УНН

 • 11320 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В среду, 19 августа, начался официальный визит делегации министерства обороны Украины в Грузию. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. После переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами обороны двух стран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Так, во время мероприятия главы оборонных ведомств обсудили безопасность в Украине, Грузии и в Азово-Черноморском регионе, меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Украины и Силах обороны Грузии, развитие сотрудничества в формате НАТО-Грузия-Украина.

Отдельное внимание министры уделили состоянию и перспективам имплементации задач оборонной реформы. Украинская делегация ознакомилась с планами развития и расширения Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации Вооруженных сил Украины в условиях противодействия российской агрессии.

Также стороны обсудили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям стратегических коммуникаций, киберзащиты, военно-технической сферы, совместного участия в военных учениях и внедрению стандартов НАТО в деятельность вооруженных сил.

"По результатам совместной работы стороны согласовали и подписали Программу сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе визита украинская делегация возложила венок к мемориалу Героев, погибших за единство Грузии и посетила линию оккупации в Цхинвальском регионе.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Таран провел встречу с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес.

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