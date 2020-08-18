Таран повідомив про результати переговорів із міністром оборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Україна та Британія обговорили безпекову ситуацію на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні, стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи та питання євроатлантичної інтеграції. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОУ.
"Сьогодні ми провели плідні та результативні переговори. Основну увагу було приділено обговоренню актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. А саме оцінці безпекової ситуації на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні, тенденціям і перспективам її розвитку та шляхам реагування на загрози, що виникають", - сказав Таран.
З його слів, співрозмовники сьогодні також обговорили стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи, питання євроатлантичної інтеграції, в контексті максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна з набуттям статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.
"Також виокремили пріоритети українсько-британського оборонного співробітництва, де ключове місце посідає питання розвитку спроможностей та підвищення бойового потенціалу ВМС ЗС України за участі Великої Британії", - зазначив міністр оборони.
Як повідомляв УНН, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у вівторок, 18 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом.