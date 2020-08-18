Таран повідомив про результати переговорів із міністром оборони Британії

"Сьогодні ми провели плідні та результативні переговори. Основну увагу було приділено обговоренню актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. А саме оцінці безпекової ситуації на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні, тенденціям і перспективам її розвитку та шляхам реагування на загрози, що виникають", - сказав Таран.

З його слів, співрозмовники сьогодні також обговорили стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи, питання євроатлантичної інтеграції, в контексті максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна з набуттям статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Також виокремили пріоритети українсько-британського оборонного співробітництва, де ключове місце посідає питання розвитку спроможностей та підвищення бойового потенціалу ВМС ЗС України за участі Великої Британії", - зазначив міністр оборони.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у вівторок, 18 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом.