Таран сообщил о результатах переговоров с министром обороны Великобритании

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83984 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102087 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126978 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107498 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127525 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101303 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102125 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 17799 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украина и Великобритания обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы и вопросы евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время совместного брифинга с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Сегодня мы провели плодотворные и результативные переговоры. Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно оценке ситуации безопасности на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы", - сказал Таран.

По его словам, собеседники сегодня также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Также выделили приоритеты украинского-британского военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании", - отметил министр обороны.

Как сообщал УНН, министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 18 августа, прибыл в Киев с официальным визитом.

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