До Києва прибув британський міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні у Twitter, передає УНН.
"Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки", - йдеться у повідомленні.
Додамо, 23 квітня відбулася телефонна розмова міністра оборони Андрія Тарана з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, у якій співрозмовники підтвердили стратегічний характер партнерства.
Нагадаємо, очільник міноборони Великої Британії назвав основних ворогів у космосі - це Китай та Росія.
Міністр оборони Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки. pic.twitter.com/SMb2AnVOFY— UK in Ukraine (@UKinUkraine) August 18, 2020