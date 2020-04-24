У Міноборони розповіли деталі розмови Тарана з держсекретарем з питань оборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У четвер, 23 квітня, відбулася телефонна розмова міністра оборони Андрія Тарана з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, у якій співрозмовники підтвердили стратегічний характер партнерства. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства України, передає УНН.
"Андрій Таран наголосив на незворотності забезпечення конституційно закріпленого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію через досягнення конкретних результатів послідовної оборонної реформи та впровадження стандартів НАТО. Очільниками оборонних відомств підтверджено стратегічний характер партнерства, обговорено необхідність корегування в умовах пандемії ключових заходів двостороннього співробітництва", - повідомили у міністерстві.
Також повідомляється, що Таран ознайомив колегу з поточною воєнно-політичною ситуацією в Україні та навколо її кордонів, зокрема у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Окремо було доведено інформацію стосовно діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил у контексті запобігання поширенню в Україні COVID-19.
Бен Воллес в свою чергу запевнив у непохитності підтримки суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності та нарощування спроможностей Збройних Сил. Він зазначив, що чітка позиція британського уряду щодо засудження агресії Російської Федерації проти України залишиться незмінною.
Сторони домовилися продовжити діалог та організувати у цьому році взаємні візити до Великої Британії та України відповідно.
Як повідомлялося в УНН, на початку місяця міністр оборони США Марк Еспер провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Тараном, висловивши останньому підтримку та відзначивши прогрес України в реалізації оборонних реформ.