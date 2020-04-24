У Міноборони розповіли деталі розмови Тарана з держсекретарем з питань оборони Британії

ukru
16:58 • 70492 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 143336 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 241555 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243611 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242769 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228552 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198329 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185737 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146027 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150164 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152833 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158830 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138355 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 262802 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70250 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 241557 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243612 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242770 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228552 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70250 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22825 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138355 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152833 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112645 перегляди
Актуальне
У Міноборони розповіли деталі розмови Тарана з держсекретарем з питань оборони Британії

У Міноборони розповіли деталі розмови Тарана з держсекретарем з питань оборони Британії

Київ • УНН

 • 14964 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У четвер, 23 квітня, відбулася телефонна розмова міністра оборони Андрія Тарана з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, у якій співрозмовники підтвердили стратегічний характер партнерства. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства України, передає УНН.

"Андрій Таран наголосив на незворотності забезпечення конституційно закріпленого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію через досягнення конкретних результатів послідовної оборонної реформи та впровадження стандартів НАТО. Очільниками оборонних відомств підтверджено стратегічний характер партнерства, обговорено необхідність корегування в умовах пандемії ключових заходів двостороннього співробітництва", - повідомили у міністерстві.

Також повідомляється, що Таран ознайомив колегу з поточною воєнно-політичною ситуацією в Україні та навколо її кордонів, зокрема у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Окремо було доведено інформацію стосовно діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил у контексті запобігання поширенню в Україні COVID-19.

Бен Воллес в свою чергу запевнив у непохитності підтримки суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності та нарощування спроможностей Збройних Сил. Він зазначив, що чітка позиція британського уряду щодо засудження агресії Російської Федерації проти України залишиться незмінною.

Сторони домовилися продовжити діалог та організувати у цьому році взаємні візити до Великої Британії та України відповідно.

Як повідомлялося в УНН, на початку місяця міністр оборони США Марк Еспер провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Тараном, висловивши останньому підтримку та відзначивши прогрес України в реалізації оборонних реформ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48