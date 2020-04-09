У Міноборони розповіли деталі розмови Тарана з очільником Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер у телефонній розмові, що відбулася 8 квітня, висловив підтримку українському колезі Андрію Тарану та відзначив прогрес України в реалізації оборонних реформ. Про це повідомили у пресслужбі вітчизняного Міністерства оборони, передає УНН.
"Очільниками оборонних відомств було підтверджено стратегічний характер партнерства та всебічну підтримку України з боку США у протидії російській агресії, незмінність курсу на забезпечення суверенітету та відновлення територіальної цілісності України — як на політичному, так і на військовому рівнях", - зазначили у МО.
Повідомляється, що ключовим в умовах розповсюдження вірусу COVID-19 під час розмови визнано збереження здоров’я та життя особового складу.
Таран запевнив американського колегу у незворотності оборонної реформи за стандартами НАТО та подякував Есперу за суттєву допомогу, яку США надають ЗСУ. Особливий наголос було зроблено на військово-технічному співробітництві та здійсненні оборонним відомством України перших прямих закупівель озброєння та військової техніки в США.
Очільника Пентагону також було поінформовано про діяльність Міністерства оборони та органів державної влади України у контексті реалізації домовленостей щодо отримання другого траншу безпекової допомоги від США.
Таран наголосив на продовженні політики євроатлантичної інтеграції, а також окреслив пріоритети діяльності оборонного відомства.
"У ході розмови сторони обговорили необхідність корегування в умовах пандемії ключових заходів двостороннього співробітництва в оборонній сфері, які мають першорядне значення для підтримання бойових спроможностей Збройних Сил України. Американський Міністр оборони Марк Еспер висловив підтримку керівнику оборонного відомства України Андрію Тарану в реалізації оборонної реформи та підтвердив непохитну підтримку суверенітету України", - наголосили у пресслужбі.
Зазначається, що міністри оборони України та США домовилися підтримувати постійний діалог стратегічного рівня як на міністерському рівні, так і на рівні своїх заступників.
Як повідомлялося в УНН, напередодні у США заявили, що Пентагон підтвердив підтримку України у захисті від російської агресії.