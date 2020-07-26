Глава міноборони Великої Британії назвав основних ворогів у космосі - це Китай та Росія

“На цьому тижні провокаційні випробування (по запуску) з супутника снаряда, що має характеристики озброєння, що загрожує мирному використання космосу, нагадало нам про загрозу, яку Росія представляє для нашої національної безпеки”, — написав міністр. “Космос і наш доступ до нього мають життєво важливе значення для нашого способу життя. Але Росія не одинока. Китай також розробляє наступальне космічне озброєння, і обидві країни нарощують свій потенціал у всьому його різноманітті”, — стверджував міністр.

“Така поведінка лише підкреслює важливість проведеного зараз урядом огляду (пріоритетів) в області зовнішньої політики, оборони, безпеки і міжнародного співробітництва — наймасштабнішого і найбільш радикального з моменту завершення холодної війни”, — зауважив Воллес. Про проведення такого огляду було оголошено незабаром після того, як королівство вийшло зі складу ЄС в ніч на 1 лютого. Він покликаний оцінити “сукупність глобальних можливостей і проблем, з якими стикається Велика Британія”. За інформацією газети, про результати цієї роботи прем’єр-міністру країни Борису Джонсону має бути повідомлено в 2021 році.

Раніше американські і британські офіційні особи висловилися “в зв’язку з проведенням Росією 15 липня випробувань космічного апарату, що володіє збройовим потенціалом”. У такому ключі, зокрема, висловлювалися спецпосланець президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, командувач Космічних силами США Джон Реймонд, заступник держсекретаря США Крістофер Форд, глава Космічного управління Міноборони Великох Британії Харві Сміт.

У відповідь на це МЗС РФ заявило, що проведені Міністерством оборони Росії випробування космічного апарату не створювали загрози для інших об’єктів в космосі і не порушували принципів міжнародного права. На Смоленській площі також підкреслили, що представники США і Великої Британії “знову намагаються подати ситуацію в спотвореному вигляді, з тим щоб відвернути увагу міжнародної громадськості від реальних загроз в космосі, виправдати ними кроки по розміщенню зброї в космічному просторі і домогтися виділення додаткового фінансування під ці мети”.

Додамо, що США можуть створити з РФ канал зв’язку для запобігання конфліктів в космосі.