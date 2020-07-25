США можуть створити з РФ канал зв'язку для запобігання конфліктів в космосі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. США на майбутніх переговорах з Росією з питань безпеки в космосі можуть обговорити створення каналу зв’язку для запобігання конфліктних ситуацій. Про це помічник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї Крістофер Форд заявив в п’ятницю, 24 липня, передає УНН.
За його словами, необов’язково мати багатосторонній канал зв’язку. Доцільніше почати з “різноманітних двосторонніх зв’язків”, вважає Форд.
Росія своєю поведінкою в космічному просторі може “посилати світу сигнал про здатність знищувати супутники на орбіті іншими супутниками”, зазначив чиновник. Він засудив подібні “провокаційні, небезпечні і нерозумні” дії.
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Зустріч стане першою з 2013 року, коли тематика буде присвячена питанням безпеки у космосі. США розраховують, що діалог дозволить вивчити варіанти “підвищення стабільності” в космічному просторі. Представник Держдепартаменту США особливо відзначив необхідність “розвитку норм відповідальної поведінки”.
Космічне командування США 23 липня заявило про російські випробування противосупутникової зброї на навколоземній орбіті. У свою чергу, у Росії заявили, що своїми діями “не створювали загрози для інших космічних об’єктів”.
У Держдепартаменті Сполучених Штатів вже висловлювали занепокоєність операціями Росії в космосі у 2018 і 2020 роках, вказуючи, що поведінка деяких супутників на орбіті не відповідає їх заявленим завданням.