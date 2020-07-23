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США звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї

США звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Росія провела на навколоземній орбіті випробування протисупутникової зброї. Про це йдеться в заяві космічного командування США, опублікованій в четвер, 23 липня, передає УНН із посиланням на DW.

Як наголошується в документі, випробування пройшли 15 липня. У них брав участь супутник “Космос-2543”, від якого відокремився якийсь об’єкт. Що це був за об’єкт, у заяві не вказується, але підкреслюється, що США мають докази того, що це були випробування зброї.

“Російська супутникова система, яка використовується для проведення цього випробування зброї на орбіті, є тією ж самою супутниковою системою, про яку ми говорили раніше цього року, коли Росія маневрувала поруч з урядовим супутником США. Це ще одне свідчення зусиль Росії з розробки і випробування систем космічного базування, а також із застосування зброї, яка, відповідно до опублікованої Кремлем військової доктрини, ставить під загрозу космічні активи США і наших союзників”, — цитує пресслужба слова командувача космічними силами США генерала Джона Реймонда.

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З аналогічними звинуваченнями на адресу Москви виступили в міноборони Великобританії. Телеканал SkyNews, який процитував главу британської космічної програми Харві Сміта, зазначив, що британське військове відомство вперше публічно критикує російські дії в космосі.

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Держдепартамент США офіційно в 2018 і 2020 роках висловлював стурбованість російськими операціями в космосі, вказуючи, що поведінка деяких супутників на орбіті не відповідає їхнім заявленим завданням.

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