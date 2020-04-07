Трамп підписав указ про право США використовувати ресурси Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ на підтримку комерційного освоєння ресурсів на Місяці та інших небесних тілах. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, передає УНН.
“Американці повинні мати право вести комерційні дослідження, видобуток і використання ресурсів в космічному просторі відповідно до чинного законодавства”, — йдеться в указі.
При цьому в ньому наголошується, що космос як юридично, так і фізично є “унікальним простором для діяльності людини, і США не розглядають його як загальне надбання”, тому їхня політика повинна бути спрямована на те, щоб “стимулювати міжнародну підтримку видобування та використання ресурсів в космосі”.
Зокрема, США не визнають Угоду про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, відзначається в указі. “У зв’язку з цим держсекретареві слід протидіяти будь-яким спробам з боку будь-якої держави або міжнародної організації трактувати Угоду про Місяць як відображення або будь-яким іншим чином вираження звичайного міжнародного права”, — йдеться в документі.
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В Угоді про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, прийнятому резолюцією Генасамблеї ООН в грудні 1979 року, стверджується, що дослідження і використання супутника є надбанням всього людства і здійснюється в інтересах усіх країн світу. Держави, які займаються дослідженням Місяця, повинні керуватися принципами співпраці та взаємодопомоги.
“Місяць не підлягає національному присвоєнню ні шляхом проголошення на ньому суверенітеті, ні шляхом використання або окупації, ні будь-якими іншими засобами”, — підкреслюється в угоді.
Нагадаємо, створені Трампом космічні сили США висміяли за камуфляжну форму.