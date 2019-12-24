Китай засудив появу в США космічних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. МЗС Китаю засудив появу в США космічних військ. Подібний крок Вашингтона веде до "гонці озброєнь в космосі", який перетворюється в "поле бою", заявив представник китайського зовнішньополітичного відомства, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Рішення США порушує міжнародне угоду про мирне використання космічного простору, додали в МЗС КНР. Світовій спільноті слід домовитися про "юридично обов'язковий інструмент по контролю над озброєннями в космосі", вважає офіційний Пекін.
Нагадаємо, Конгрес США 17 грудня схвалив створення космічних військ, а президент країни Дональд Трамп 20 грудня підписав відповідний законопроект. Вони стануть шостим родом збройних сил поряд з сухопутними, військово-повітряними і військово-морськими військами, а також береговою охороною і морською піхотою.
За даними Пентагону, загальна чисельність космічних військ США складе на початковому етапі 16 тисяч військовослужбовців і цивільних співробітників, командувачем стане генерал Джей Реймонд. Міністр оборони Сполучених Штатів Марк Еспер вказав, що завданням космічних сил стане захист домінуючої позиції Вашингтона в космосі.