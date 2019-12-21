Трамп оголосив про створення космічних військ США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив про створення американських космічних військ. Відповідну заяву він зробив в рамках церемонії підписання військового бюджету на об'єднаної авіабазі Ендрюс (штат Меріленд). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
"Сьогодні у нас найважливіша віха, сьогодні ми офіційно представляємо нову гілку наших збройних сил, яка називається космічні сили. Це дуже важливий момент!", - заявив президент США.
Сума оборонного бюджету США на 2020 рік складе 738 млрд доларів, з них 40 млн буде виділено на космічні війська. Спочатку в їх складу увійдуть 200 осіб. Керівником космічних військ стане генерал ВПС Джон Реймонд.
Про плани створення космічних військ США Трамп оголосив влітку 2018 року. Серед завдань космічних військ вказувалися захист американських супутників і інтересів США в космосі, а також відстеження космічного сміття. У грудні того ж року американський лідер підписав указ про створення космічного командування США, пояснивши своє рішення необхідністю наздогнати в цій галузі Росію і Китай.
Нагадаємо, Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти російських газопроводів.