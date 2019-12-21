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Пентагон пояснив завдання космічних військ США

Пентагон пояснив завдання космічних військ США

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр оборони Сполучених Штатів Марк Еспер у зробленій у суботу, 21 грудня, заяві наголосив, що завданням новостворених космічних військ стане захист американського домінування в космосі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AP.

"Наша залежність від можливостей, що спираються на підтримку з космосу, різко зросла", - пояснив керівник американського оборонного відомства. Говорячи про важливість нового роду військ, Еспер порівняв створення космічних сил зі створенням 1947 року військово-повітряних сил (ВПС) США.

Раніше у Пентагоні застерігали від можливих загроз через зростання космічної активності Росії та Китаю та розробкою цими країнами низки технологій для ведення бойових дій у космосі.

Новостворені космічні війська стануть шостим родом військ у американських збройних силах. На додачу до сухопутних військ, військово-повітряних сил (ВПС), військово-морського флоту (ВМФ), берегової охорони та морської піхоти.

Утім, космічні війська не матимуть власного командування - ними керуватиме генерал Джей Реймонд, котрий є водночас командувачем ВПС. Крім того, порівняно з іншими родами військ, космічні сили матимуть значно меншу чисельність - 200 осіб. Бюджет на перший рік для новоствореного роду військ - 40 мільйонів доларів, що так само значно менше порівняно з сухопутними силами, ВМФ або ВПС.

Нагадаємо, створення космічних військ передбачає підписаний президентом США Дональдом Трампом оборонний бюджет на 2020 фіскальний рік.

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