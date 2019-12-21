Пентагон объяснил задачи космических войск США

"Наша зависимость от возможностей, опирающихся на поддержку из космоса, резко возросла", - пояснил руководитель американского оборонного ведомства. Говоря о важности нового рода войск, Эспер сравнил создание космических сил с созданием в 1947 году военно-воздушных сил (ВВС) США.

Ранее в Пентагоне предостерегали от возможных угроз из-за роста космической активности России и Китая и разработкой этими странами ряда технологий для ведения боевых действий в космосе.

Вновь космические войска станут шестым родом войск в американских вооруженных силах. В дополнение к сухопутных войск, военно-воздушных сил (ВВС), военно-морского флота (ВМФ), береговой охраны и морской пехоты.

Впрочем, космические войска без собственного командования - ими будет руководить генерал Джей Рэймонд, который является одновременно командующим ВВС. Кроме того, по сравнению с другими родами войск, космические силы будут иметь значительно меньшую численность - 200 человек. Бюджет на первый год для новосозданного рода войск - 40000000 долларов, что также значительно меньше по сравнению с сухопутными силами, ВМФ или ВВС.

Напомним, создание космических войск предусматривает подписанный президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет на 2020 фискальный год.