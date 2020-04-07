Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

“Американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством”, — говорится в указе.

При этом в нем отмечается, что космос как юридически, так и физически является “уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его как общее достояние”, поэтому их политика должна быть направлена на то, чтобы “стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе”.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечается в указе. “В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражение или любым другим образом выражение обычного международного права”, — говорится в документе.

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В Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятом резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года, утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира. Государства, которые занимаются исследованием Луны, должны руководствоваться принципами сотрудничества и взаимопомощи.

“Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нем суверенитете, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами”, — подчеркивается в соглашении.

Напомним, созданные Трампом космические силы США высмеяли за камуфляжную форму.