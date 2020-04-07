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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81393 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97437 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101766 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101100 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108873 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96882 просмотра

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Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Киев  •  УНН

 • 26089 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает УНН.

“Американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством”, — говорится в указе.

При этом в нем отмечается, что космос как юридически, так и физически является “уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его как общее достояние”, поэтому их политика должна быть направлена на то, чтобы “стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе”.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечается в указе. “В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражение или любым другим образом выражение обычного международного права”, — говорится в документе.

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В Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятом резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года, утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира. Государства, которые занимаются исследованием Луны, должны руководствоваться принципами сотрудничества и взаимопомощи.

“Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нем суверенитете, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами”, — подчеркивается в соглашении.

Напомним, созданные Трампом космические силы США высмеяли за камуфляжную форму.

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