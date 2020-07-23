США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 98579 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108312 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113163 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143971 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114253 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137409 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103340 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102739 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105001 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102249 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

Киев  •  УНН

 • 20044 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Россия провела на околоземной орбите испытания противоспутникового оружия. Об этом говорится в заявлении космического командования США, опубликованной в четверг, 23 июля, передает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечается в документе, испытания прошли 15 июля. В них участвовал спутник "Космос-2543", от которого отделился какой-то объект. Что это был за объект, в заявлении не указывается, но подчеркивается, что США имеют доказательства того, что это были испытания оружия.

"Российская спутниковая система, которая используется для проведения этого испытания оружия на орбите, является той же самой спутниковой системой, о которой мы говорили ранее в этом году, когда Россия маневрировала рядом с правительственным спутником США. Это еще одно свидетельство усилий России по разработке и испытания систем космического базирования, а также по применению оружия, которое, согласно опубликованной Кремлем военной доктрины, ставит под угрозу космические активы США и наших союзников", - цитирует пресс-служба слова командующего космическими силами США генерала Джона Рэймонда.

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С аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступили в минобороны Великобритании. Телеканал SkyNews, который процитировал главу британской космической программы Харви Смита, отметил, что британское военное ведомство впервые публично критикует российские действия в космосе.

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Госдепартамент США официально в 2018 и 2020 годах высказывал обеспокоенность российскими операциями в космосе, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.

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