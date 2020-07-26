Глава минобороны Великобритании назвал основных врагов в космосе - это Китай и Россия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Британское правительство назвало Россию и Китай странами, которые активно наращивают наступательные космические вооружения. С таким утверждением выступил в колонке, опубликованной в субботу газетой The Daily Telegraph, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет УНН.
“На этой неделе провокационные испытания (по запуску) со спутника снаряда, имеющего характеристики вооружения, что угрожает мирному использованию космоса, напомнило нам об угрозе, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности”, — написал министр. “Космос и наш доступ к нему имеют жизненно важное значение для нашего образа жизни. Но Россия не одинока. Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны наращивают свой потенциал во всем его многообразии”, — утверждал министр.
“Такое поведение лишь подчеркивает важность проводимого в настоящий момент правительством обзора (приоритетов) в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества — самого масштабного и наиболее радикального с момента завершения холодной войны”, — заметил Уоллес. О проведении такого обзора было объявлено вскоре после того, как королевство вышло из состава ЕС в ночь на 1 февраля. Он призван оценить “совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания”. По информации газеты, о результатах этой работы премьер-министру страны Борису Джонсону должно быть доложено в 2021 году.
Ранее американские и британские официальные лица высказались “в связи с проведением Россией 15 июля испытаний космического аппарата, якобы обладающего оружейным потенциалом”. В таком ключе, в частности, высказывались спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, командующий Космическими силами США Джон Рэймонд, заместитель госсекретаря США Кристофер Форд, глава Космического управления Минобороны Великобритании Харви Смит.
В ответ на это МИД РФ заявил, что проведенные Министерством обороны России испытания космического аппарата не создавали угрозы для других объектов в космосе и не нарушали принципов международного права. На Смоленской площади также подчеркнули, что представители США и Великобритании “вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели”.
Добавим, что США могут создать с РФ канал связи для предотвращения конфликтов в космосе.