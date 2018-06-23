Україна скоротить витрати на роумінг з державами ЄС

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КИЇВ. 23 червня. УНН. ЄС та шість країн Східного партнерства - Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна, домовилися активізувати співпрацю в цифровій економіці та прийняли дорожню карту щодо скорочення витрат на роумінг, усунення загрози кібербезпеки на скоординованій основі та розширення електронних послуг для створення більшої кількості робочих місць у цифровій промисловості. Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії, передає УНН.

“ЄС буде продовжувати тісно співпрацювати зі своїми східними партнерами у сфері цифрових технологій, на користь громадян у всьому регіоні. Сприяння швидкісному широкосмуговому Інтернету для стимулювання економіки та розширення електронних послуг, створення нових робочих місць у цифровій індустрії, зниження тарифів на роумінг серед східних країн-партнерів та боротьба з кіберзлочинністю та за кібербезпеку є нашими пріоритетними завданнями. Ми зосереджені на досягненні конкретних результатів з чіткою програмою співробітництва до 2020 року”, — заявив Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Хан під час 10-го Діалогу Неформального Партнерства, який проходить в Білорусі.

Робочі сесії охоплювали секторне співробітництво в сфері цифрової економіки та іноземних справ.

На першому етапі були визначені три головні цілі:

1. Необхідність прийняття дорожньої карти щодо скорочення роумінгових сборів;

2. Координоване вирішення проблеми загроз кібербезпеки;

3. Використання потенціалу, який цифрові економіка та суспільство приносять зацікавленим сторонам бізнесу та громадянам.

Щодо останнього пункту, заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Жан-Крістоф Белліард та міністри закордонних справ шести східних країн-партнерів висловили чітке бачення майбутнього на основі Результатів на 2020 рік у чотирьох пріоритетних сферах:

1. Посилення економіки;

2. Покращення управління;

3. Посилення зв’язків;

4. Посилення суспільства.

Конкретні цілі включають розширення основної мережі TEN-T для країн-партнерів, підвищення енергоефективності, полегшення кредитування SME у місцевій валюті та підтримка молоді.

Як повідомляв УНН, у Європейській комісії закликали Україну розглядати модернізацію ядерної безпеки як ключовий пріоритет.

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