Україна скоротить витрати на роумінг з державами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. ЄС та шість країн Східного партнерства - Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна, домовилися активізувати співпрацю в цифровій економіці та прийняли дорожню карту щодо скорочення витрат на роумінг, усунення загрози кібербезпеки на скоординованій основі та розширення електронних послуг для створення більшої кількості робочих місць у цифровій промисловості. Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії, передає УНН.
“ЄС буде продовжувати тісно співпрацювати зі своїми східними партнерами у сфері цифрових технологій, на користь громадян у всьому регіоні. Сприяння швидкісному широкосмуговому Інтернету для стимулювання економіки та розширення електронних послуг, створення нових робочих місць у цифровій індустрії, зниження тарифів на роумінг серед східних країн-партнерів та боротьба з кіберзлочинністю та за кібербезпеку є нашими пріоритетними завданнями. Ми зосереджені на досягненні конкретних результатів з чіткою програмою співробітництва до 2020 року”, — заявив Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Хан під час 10-го Діалогу Неформального Партнерства, який проходить в Білорусі.
Робочі сесії охоплювали секторне співробітництво в сфері цифрової економіки та іноземних справ.
На першому етапі були визначені три головні цілі:
1. Необхідність прийняття дорожньої карти щодо скорочення роумінгових сборів;
2. Координоване вирішення проблеми загроз кібербезпеки;
3. Використання потенціалу, який цифрові економіка та суспільство приносять зацікавленим сторонам бізнесу та громадянам.
Щодо останнього пункту, заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Жан-Крістоф Белліард та міністри закордонних справ шести східних країн-партнерів висловили чітке бачення майбутнього на основі Результатів на 2020 рік у чотирьох пріоритетних сферах:
1. Посилення економіки;
2. Покращення управління;
3. Посилення зв’язків;
4. Посилення суспільства.
Конкретні цілі включають розширення основної мережі TEN-T для країн-партнерів, підвищення енергоефективності, полегшення кредитування SME у місцевій валюті та підтримка молоді.
Як повідомляв УНН, у Європейській комісії закликали Україну розглядати модернізацію ядерної безпеки як ключовий пріоритет.