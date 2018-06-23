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Украина сократит расходы на роуминг со странами ЕС

Украина сократит расходы на роуминг со странами ЕС

Киев  •  УНН

 • 12917 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. ЕС и шесть стран Восточного партнерства - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина договорились активизировать сотрудничество в цифровой экономике и приняли дорожную карту по сокращению расходов на роуминг, устранения угрозы кибербезопасности на скоординированной основе и расширение электронных услуг для создания большего количества рабочих мест в цифровой индустрии. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

"ЕС будет продолжать тесно сотрудничать со своими восточными партнерами в сфере цифровых технологий, в пользу граждан во всем регионе. Содействие скоростному широкополосному Интернету для стимулирования экономики и расширения электронных услуг, создание новых рабочих мест в цифровой индустрии, снижение тарифов на роуминг среди восточных стран-партнеров и борьба с киберпреступностью и по кибербезопасности являются нашими приоритетными задачами. Мы сосредоточены на достижении конкретных результатов с четкой программой сотрудничества до 2020 года", - заявил Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Иоганнес Хан во время 10-го Диалога неформальной партнерства, который проходит в Беларуси.

Рабочие сессии охватывали секторное сотрудничество в сфере цифровой экономики и иностранных дел.

На первом этапе были определены три основные цели:

1. Необходимость принятия дорожной карты по сокращению роуминговых сборов;

2. Координированное решение проблемы угроз кибербезопасности;

3. Использование потенциала, цифровые экономика и общество приносят заинтересованным сторонам бизнеса и гражданам.

По последнему пункту, заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Жан-Кристоф Беллиард и министры иностранных дел шести восточных стран-партнеров выразили четкое видение будущего на основе Результатов на 2020 год в четырех приоритетных сферах:

1. Усиление экономики;

2. Улучшение управления;

3. Усиление связей;

4. Усиление общества.

Конкретные цели включают расширение основной сети TEN-T для стран-партнеров, повышение энергоэффективности, облегчение кредитования SME в местной валюте и поддержка молодежи.

Как сообщал УНН, в Европейской комиссии призвали Украину рассматривать модернизацию ядерной безопасности как ключевой приоритет.

Украинские Национальные Новости

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