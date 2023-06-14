Україна розпочала великий контрнаступ і звільняє свої території - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони Альянсу в Брюсселі заявив, що Україна розпочала великий контрнаступ, просувається вперед та звільняє більше своїх територій. Він додав, що прогрес на полі бою став можливим, зокрема, завдяки підтримці країн-союзниць НАТО, передає УНН.
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"Міністри оборони НАТО зустрінуться цього тижня, щоб підготувати наш саміт у Вільнюсі наступного місяця. Ми зустрічаємося, коли Україна веде великий контрнаступ. Ще рано, і ми не знаємо, чи стане це переломним моментом війни. Але ми бачимо, що українці наступають і звільняють більше територій", - заявив Генсек.
Деталі
Столтенберг підкреслив, що чим більше результатів і здобутків матиме Україна, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, а також збільшиться ймовірність того, що президент рф володимир путін усвідомить, що він не може перемогти на полі бою, а має вести переговори про встановлення справедливого миру.
"Прогрес, який ми бачимо, є свідченням мужності та відданості українських сил. Це також демонструє, що підтримка, яку надають союзники НАТО, справді впливає на поле бою просто зараз", - наголосив Столтенберг.
Доповнення
Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр 13 червня повідомила, що у Сил оборони за 12 червня є просування на трьох напрямках, місцями на Бердянському напрямку - до кілометра, на трьох напрямках тривають бої.
Генштаб ЗСУ повідомив, що Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили 7 населених пунктів.
Нагадаємо
11-12 липня цього року у Вільнюсі в Литві пройде саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна під час Вільнюського саміту очікує від НАТО чітке запрошення України до членства в Альянс.