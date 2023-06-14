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Украина начала большое контрнаступление и освобождает свои территории - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров обороны Альянса в Брюсселе заявил, что Украина начала большое контрнаступление, продвигается вперед и освобождает больше своих территорий. Он добавил, что прогресс на поле боя стал возможным, в частности, благодаря поддержке стран-союзниц НАТО, передает УНН

Украина начала большое контрнаступление и освобождает свои территории - Столтенберг

Цитата

"Министры обороны НАТО встретятся на этой неделе, чтобы подготовить наш саммит в Вильнюсе в следующем месяце. Мы встречаемся, когда Украина ведет большое контрнаступление. Еще рано, и мы не знаем, станет ли это переломным моментом войны. Но мы видим, что украинцы наступают и освобождают больше территорий", - заявил Генсек.

Детали

Столтенберг подчеркнул, что чем больше результатов и достижений будет иметь Украина, тем сильнее она будет за столом переговоров, а также увеличится вероятность того, что президент рф владимир путин осознает, что он не может победить на поле боя, а должен вести переговоры об установлении справедливого мира.

"Прогресс, который мы видим, является свидетельством мужества и преданности украинских сил. Это также демонстрирует, что поддержка, которую оказывают союзники НАТО, действительно влияет на поле боя прямо сейчас", - подчеркнул Столтенберг.

Дополнение

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр 13 июня сообщила, что у Сил обороны за 12 июня есть продвижение на трех направлениях, местами на Бердянском направлении - до километра, на трех направлениях продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.

Напомним

11-12 июля этого года в Вильнюсе в Литве пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина во время Вильнюсского саммита ожидает от НАТО четкое приглашение Украины к членству в Альянс.

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