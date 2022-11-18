Україна придбала зерно на перші два судна для програми Grain from Ukraine - міністр

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«Суть зернової ініціативи Grain from Ukraine полягає в гуманітарній допомозі у вигляді зерна з боку України та наших друзів і партнерів найбіднішим африканським країнам для зниження ризиків голоду, здешевлення продуктів харчування. Окрім України до цього приєднуються інші держави. Україна витратила 420 млн грн з резервного фонду для закупівлі 50 тис. тонн зерна», - сказав він.

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Сольський зазначив, що фрахт суден оплатили Японія і Німеччина. Перші два кораблі доставлять зерно в Ефіопію і Сомалі. Одне судно вже вийшло, інше в грудні має стати під завантаження.

«Ми сподіваємося, що до кінця року будуть ще поставки, другий корабель уже зафрахтовано на грудень. Усе залежить, наскільки ця ініціатива здобуде глобальну підтримку, бо звісно, ми в умовах війни самостійно не можемо за все це платити, тільки частково. Сподіваємося, що це буде кілька десятків кораблів, суттєва допомога, яку відчують країни Африки», - підкреслив міністр.

За його словами, країни, які можуть долучитися до цього процесу, визначаються під час переговорів між МЗС України, World Food Programm, а також іншими африканськими країнами - Єменом, Суданом, Конго, Нігерією.

«Аналіз продовольчої ситуації показуватиме, де вона найгірша, де є проблеми з доступом до продуктів харчування, куди логістично швидко можливо доставити агропродукцію, бо не у всіх цих країнах є порти. До ініціативи приєднуються й інші країни. Серед яких Німеччина, яка також заплатила за фрахт перших суден. Кількість кораблів щомісяця буде збільшуватися залежно від потреб і логістичних можливостей, а також від того, наскільки українська енергетична інфраструктура буде нормально працювати», - додав чиновник.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак нещодавно заявив, що Україна запускає гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, яка передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

Спільно з німецьким урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми до Ефіопії вже вирушило перше судно Nord Vind. На борту судна - 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік.

Доповнення

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна і рф окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після вторгнення рф 24 лютого.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода, підписана у Стамбулі, опосередковано допомогла відвернути від крайньої бідності близько 100 млн людей.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "атаки" проти кораблів Чорноморського флоту в окупованому Криму. Однак вже 2 листопада міноборони рф зазначило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".

17 листопада стало відомо, що дію "зернової ініціативи" продовжили ще на 120 днів.