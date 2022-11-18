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Украина приобрела зерно на первые два судна для программы Grain from Ukraine - министр

Украина приобрела зерно на первые два судна для программы Grain from Ukraine - министр

Киев • УНН

 • 386172 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что Украина приобрела за государственный счет 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Сольского DW.

Цитата

«Суть зерновой инициативы Grain from Ukraine заключается в гуманитарной помощи в виде зерна со стороны Украины и наших друзей и партнеров беднейшим африканским странам для снижения рисков голода, удешевления продуктов питания. Кроме Украины, к этому присоединяются другие государства. Украина потратила 420 млн грн из резервного фонда для закупки 50 тыс. тонн зерна», – сказал он.

Детали 

Сольский отметил, что фрахт судов оплатили Япония и Германия. Первые два корабля доставят зерно в Эфиопию и Сомали. Одно судно уже вышло, другое в декабре должно стать под погрузку.

«Мы надеемся, что до конца года будут еще поставки, второй корабль уже зафрахтован на декабрь. Все зависит, насколько эта инициатива получит глобальную поддержку, потому что, конечно, мы в условиях войны самостоятельно не можем за это платить, только частично. Надеемся, что это будет несколько десятков кораблей, существенная помощь, которую ощутят страны Африки», - подчеркнул министр.

По его словам, страны, которые могут присоединиться к этому процессу, определяются во время переговоров между МИД Украины, World Food Programm, а также другими африканскими странами - Йеменом, Суданом, Конго, Нигерией.

«Анализ продовольственной ситуации будет показывать, где она самая плохая, где есть проблемы с доступом к продуктам питания, куда логистически быстро можно доставить агропродукцию, потому что не во всех этих странах есть порты. К инициативе присоединяются и другие страны. Среди которых Германия, также заплатившая за фрахт первых судов. Количество кораблей ежемесячно будет увеличиваться в зависимости от потребностей и логистических возможностей, а также от того, насколько украинская энергетическая инфраструктура будет нормально работать», - добавил чиновник.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак недавно заявил, что Украина запускает гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

Совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы в Эфиопию уже отправилось первое судно Nord Vind. На борту судна – 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год.

Дополнение

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и рф отдельно) о безопасном проходе судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения россии 24 февраля.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле, косвенно помогло отвлечь от крайней бедности около 100 млн человек.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "атаки" против кораблей Черноморского флота в оккупированном Крыму. Однако уже 2 ноября минобороны рф отметило, что российская сторона возобновляет участие в "зерновом соглашении".

17 ноября стало известно, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.

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