Зеленський підтвердив продовження зернової угоди на чотири місяці

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"Зернову угоду буде продовжено на 120 днів. Україна разом з Антоніу Гутеррешем та Реджепом Таїпом Ердоганом ухвалили ключове рішення у глобальній боротьбі з продовольчою кризою. Очікуємо офіційного оголошення від партнерів - Туреччини і ООН", - написав він в Twitter.

Доповнення

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що дію "зернової ініціативи" продовжили ще на 120 днів.

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна і рф окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після вторгнення рф 24 лютого.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода, підписана у Стамбулі, опосередковано допомогла відвернути від крайньої бідності близько 100 млн людей.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "атаки" проти кораблів Чорноморського флоту в окупованому Криму. Однак вже 2 листопада міноборони рф зазначило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".