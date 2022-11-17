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Зеленский подтвердил продление зернового соглашения на четыре месяца

Зеленский подтвердил продление зернового соглашения на четыре месяца

Киев • УНН

 • 359826 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Об этом он написал в Twitter-аккаунте, информирует УНН.

Цитата

"Зерновое соглашение будет продлено на 120 дней. Украина вместе с Антониу Гутерришем и Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официальное объявление от партнеров - Турции и ООН", - написал он в Twitter.

Дополнение

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и рф отдельно) о безопасном проходе судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения россии 24 февраля.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле, косвенно помогло отвлечь от крайней бедности около 100 млн человек.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "атаки" против кораблей Черноморского флота в оккупированном Крыму. Однако уже 2 ноября минобороны рф отметило, что российская сторона возобновляет участие в "зерновом соглашении".

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