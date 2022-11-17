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"Зернову ініціативу" продовжили на 120 днів – Кубраков

"Зернову ініціативу" продовжили на 120 днів – Кубраков

Київ • УНН

 • 422026 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНН.

Деталі

"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів", – написав Кубраков.

За словами міністра, рішення ухвалили сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися ООН і Туреччина.

Окрім того, Україна звернулися до партнерів з пропозицією продовжити "зернову ініціативу" на рік і залучити Миколаївський порт. 

"Ми офіційно звернулися до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв. Очікуємо на їх відповідь. Також важливо забезпечення ефективноі роботи спільного координаційного центру. Внесли свої пропозиції щодо вирішення наявних проблем", – зазначив Кубраков.

Нагадаємо

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна й росія окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

Україна є великим експортером зерна, тому блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно із зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження зайшло в порт Одещини 6 серпня.

Українські Національні Новини

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