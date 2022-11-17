"Зерновую инициативу" продлили на 120 дней – Кубраков

Детали

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней", – написал Кубраков.

По словам министра, решение было принято сегодня в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

Кроме того, Украина обратилась к партнерам с предложением продлить "зерновую инициативу" на год и привлечь Николаевский порт.

"Мы официально обратились к партнерам по инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. Ожидаем их ответ. Также важно обеспечение эффективной работы совместного координационного центра. Внесли свои предложения по решению имеющихся проблем", – написал Кубраков.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) о безопасном проходе судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения рф 24 февраля.

Украина является крупным экспортером зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку зашло в порт Одесщины 6 августа.