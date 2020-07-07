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Україна при ООН назвала обшуки та затримання в окупованому Криму "тактикою терору"

Україна при ООН назвала обшуки та затримання в окупованому Криму "тактикою терору"

Київ • УНН

 • 14102 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Постійне представництво України при Організації Об'єднаних Націй прокоментувало обшуки та затримання кримськотатарських активістів в окупованому Криму і назвало це "тактикою терору". Про це повідомила пресслужба представництва у Twitter, передає УНН.

"Ось як працює тактика терору. Росія здійснює набіги на будинки в Криму рано вранці, коли сім'ї ще сплять, незаконно затримуючи шістьох кримських татар, у тому числі людину з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

У представництві наголосили, що міжнародне право забороняє безпідставне втручання в особисте життя та житло людини.

Нагадаємо, з 4:00 ранку вівторка на території окупованого Криму в будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.

За даними громадського руху "Кримська солідарність", в ході обшуків затримали 6 осіб. Пізніше Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські силовики затримали сімох кримських татар.

У ФСБ Росії, своєю чергою, заявили, що затримали трьох "ватажків" і чотирьох учасників забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

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Тим часом, українські правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків в чотирьох районах окупованого Криму.

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