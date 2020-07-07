В окупованому Криму загалом затримали сімох кримських татар - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські силовики затримали сімох кримських татар на території тимчасово окупованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмана України.
“...підтвердилася інформація про сьомого затриманого кримського татарина на території тимчасово окупованого Криму в місті Алушта — Зекір’я Муратова. Також в розшук оголошений Ділявер Меметов, якого в травні цього року затримували при спробі перетину адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим, якого згодом відпустили. Тоді окупанти намагалися незаконно відібрати у кримського татарина відбитки пальців”, — заявила Денісова.
За її словами, під час обшуків усім затриманим підкинули до помешкань заборонену окупаційною владою літературу.
“Про сплановану акцію фсбшників говорить те, що таку літературу підкинули в тому числі Олександру Сизикову, який у 2009 році повністю втратив зір. Окрім того, у затриманого Ісмета Ібрагімова хронічні проблеми зі здоров’ям, він потребує щоденного приймання необхідних ліків. Проблеми зі здоров’ям також у Сейрана Хайредінова — у нього астма”, — наголосила Денісова.
Уповноважений також повідомила, що кримським татарам інкримінуватимуть частину першу та другу статті 205 “терористичний акт” Кримінального кодексу Російської Федерації.
“Запобіжні заходи незаконно затриманим громадянам України обиратимуть завтра”, — зазначила Денісова.
Як повідомлялося в УНН, з 4 години ранку 7 липня на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики. Повідомлялося про 6 затриманих.
Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого Криму.