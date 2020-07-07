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В окупованому Криму загалом затримали сімох кримських татар - Омбудсмен

В окупованому Криму загалом затримали сімох кримських татар - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 13122 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські силовики затримали сімох кримських татар на території тимчасово окупованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмана України.

“...підтвердилася інформація про сьомого затриманого кримського татарина на території тимчасово окупованого Криму в місті Алушта — Зекір’я Муратова. Також в розшук оголошений Ділявер Меметов, якого в травні цього року затримували при спробі перетину адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим, якого згодом відпустили. Тоді окупанти намагалися незаконно відібрати у кримського татарина відбитки пальців”, — заявила Денісова.

За її словами, під час обшуків усім затриманим підкинули до помешкань заборонену окупаційною владою літературу.

“Про сплановану акцію фсбшників говорить те, що таку літературу підкинули в тому числі Олександру Сизикову, який у 2009 році повністю втратив зір. Окрім того, у затриманого Ісмета Ібрагімова хронічні проблеми зі здоров’ям, він потребує щоденного приймання необхідних ліків. Проблеми зі здоров’ям також у Сейрана Хайредінова — у нього астма”, — наголосила Денісова.

Уповноважений також повідомила, що кримським татарам інкримінуватимуть частину першу та другу статті 205 “терористичний акт” Кримінального кодексу Російської Федерації.

“Запобіжні заходи незаконно затриманим громадянам України обиратимуть завтра”, — зазначила Денісова.

Як повідомлялося в УНН, з 4 години ранку 7 липня на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики. Повідомлялося про 6 затриманих.

Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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