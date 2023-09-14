Україна повернула з лівобережжя Херсонщини 11 дітей - ОВА

Цитата

“Одинадцятеро дітей з Херсонщини – знову вдома. Їх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Серед дітлахів двоє позбавлені батьківського піклування, інші девʼятеро – мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

Над визволення дітей працювали організація Save Ukraine, Офіс Уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО “Українська мережа за права дитини”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Загалом з початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 юних жителів Херсонщини.

Доповнення

13 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих території та росії. Дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними.