Украина вернула с левобережья Херсонщины 11 детей - ОВА

Цитата

“Одиннадцать детей из Херсонской области – снова дома. Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области”, - говорится в сообщении.

Детали

Среди детей двое лишены родительской опеки, остальные девять – имеют родителей. Самой младшей девочке всего три года.

Над освобождением детей работали организация Save Ukraine, Офис Уполномоченного ВР по правам человека, Минреинтеграции, БО “Украинская сеть за права ребенка”, органы опеки и попечительства, службы по делам детей.

Всего с начала этого года на подконтрольную территорию вернули 112 юных жителей Херсонщины.

Дополнение

13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территории и России. Две девушки и парень встретились со своими родными.