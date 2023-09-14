Украина вернула с левобережья Херсонщины 11 детей - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию с временно оккупированного левобережья Херсонщины 11 детей. Самому младшему ребенку три года. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
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“Одиннадцать детей из Херсонской области – снова дома. Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области”, - говорится в сообщении.
Детали
Среди детей двое лишены родительской опеки, остальные девять – имеют родителей. Самой младшей девочке всего три года.
Над освобождением детей работали организация Save Ukraine, Офис Уполномоченного ВР по правам человека, Минреинтеграции, БО “Украинская сеть за права ребенка”, органы опеки и попечительства, службы по делам детей.
Всего с начала этого года на подконтрольную территорию вернули 112 юных жителей Херсонщины.
Дополнение
13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территории и России. Две девушки и парень встретились со своими родными.