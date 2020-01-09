Україна недозаробить близько 450 млн доларів через "Турецький потік" - Оператор ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна не зможе заробити близько 450 млн доларів через запуску проекту "Турецький потік". Про це під час брифінгу в четвер, 9 січня, заявив глава компанії Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
"Це не можна назвати збитками - це недоотриманий дохід. Ми його оцінюємо в майже 450 млн (доларів - ред.) на рік, але це не можна назвати збитками - ми не втрачаємо нічого, просто не заробимо ці гроші. Як ми будемо компенсувати? Ми будемо шукати нові ринки, ми вже пропонуємо потужності цього газопроводу іншим постачальникам", - сказав Макогон.
Відзначимо, за словами глави компанії, Україна зможе використовувати трансбалканський газопровід для поставок в зворотному напрямку, ТОВ "Оператор ГТС України" вже надає таку можливість.
Раніше Макогон заявив, що в результаті запуску газпроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубічних метрів.