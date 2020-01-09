Украина может использовать трансбалканский газопровод для реверсных поставок - Макогон

"Что касается "Турецкого потока", могу подтвердить, что поставки через Украину в Болгарию и Турцию уже не производятся. Сейчас все заявки, которые мы получаем, это заявки Румынии и Молдовы. По трансбалканскому газопроводу сейчас газ для заказчиков из Турции не транспортируем. С другой стороны у нас появилась возможность использовать этот трансбалканский газопровод для поставок в обратном направлении. И не знаю, есть ли коммерческий интерес в поставках из Болгарии и Турции в Украину. С точки зрения оператора, мы такие возможности предоставляем, такие мощности уже доступны и могут бронироваться", - отметил Макогон.

Напомним, по словам главы ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, в результате запуска газпровода "Турецкий поток" из России в Турцию снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд кубических метров.

Как сообщал УНН, операторы ГТС Украины и Румынии подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканской газовый коридор, что позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину.