Україна може використовувати трансбалканський газопровід для реверсних поставок - Макогон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна зможе використовувати трансбалканський газопровід для поставок у зворотному напрямку, ТОВ "Оператор ГТС України" вже надає таку можливість. Про це під час брифінгу у четвер заявив голова компанії Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
"Стосовно "Турецького потоку", можу підтвердити, що поставки через Україну в Болгарію і Туреччину вже не здійснюються. Зараз всі заявки, які ми отримуємо, це заявки для Румунії та Молдови. По трансбалканському газопроводу зараз газ для замовників з Туреччини не транспортуємо. З іншої сторони у нас з’явилася можливість використовувати цей трансбалканський газопровід для поставок у зворотному напрямку. І не знаю, чи є комерційний інтерес у поставках з Болгарії і Туреччини в Україну. З точки зору оператора, ми такі можливості надаємо, такі потужності вже доступні і можуть бронюватися", - зазначив Макогон.
Нагадаємо, за словами голови ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона, в результаті запуску газпроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році становитиме близько 15 млрд кубічних метрів.
Як повідомляв УНН, оператори ГТС України та Румунії підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор, що дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну.