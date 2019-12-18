Україна угодою з Румунією розблокувала додатковий маршрут для імпорту газу

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Оператори ГТС України та Румунії підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор, що дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну. Про це УНН повідомили у пресслужбі української компанії-оператора ГТС.