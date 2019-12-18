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Україна угодою з Румунією розблокувала додатковий маршрут для імпорту газу

Україна угодою з Румунією розблокувала додатковий маршрут для імпорту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Оператори ГТС України та Румунії підписали міжоператорську угоду та розблокували трансбалканський газовий коридор, що дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну. Про це УНН повідомили у пресслужбі української компанії-оператора ГТС.

"ТОВ “Оператор ГТС України” та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року", - зазначили у компанії.

Як зазначається, переговори за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були долучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.

"Це означає, що у всіх постачальників з’явилась можливість вільно транспортувати блакитне паливо новим маршрутом постачання — з Південної Європи та Туреччини — через Болгарію і Румунію — в Україну та далі у Молдову. Тобто з 1 січня в міждержавній точці “Ісакча1-Орловка1” буде доступною потужність по маршруту Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн куб. м на добу, а також в зворотному напрямку — 15,8 млн куб. м на добу", - зазначили у ТОВ.

“Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ”, — прокоментував генеральний директор новоствореного “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.

Так, під час зустрічі у місті Брюссель 12 грудня 2019 року оператори ГТС України, Молдови, Румунії та Болгарії принципово погодили текст угод щодо забезпечення реверсу трансбалканським газопроводом, а саме по “Транзиту-1” в напрямку Болгарія-Румунія-Україна-Молдова.

Вказано, що підписана раніше угода між операторами ГТС України та Румунії не дозволяла транспортувати природний газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейські правила взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним транзитним контрактом між НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром”. По закінченні цього контракту з 1 січня 2020 року така умова буде нівельована і оператор ГТС України зможе співпрацювати з оператором ГТС Румунії за європейськими правилами.

"Більше того, така угода створює для Молдови додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб з Туреччини та Греції у випадку, якщо “Газпром” зупинить транзит в Європу через територію України", - вказали у компанії.

Уже найближчими днями, як зазначається, відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей на міждержавній точці “Ісакча1-Орловка1”.

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