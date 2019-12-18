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Украина соглашением с Румынией разблокировала дополнительный маршрут для импорта газа

Украина соглашением с Румынией разблокировала дополнительный маршрут для импорта газа

Киев  •  УНН

 • 11123 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Операторы ГТС Украины и Румынии подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор, что позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе украинской компании-оператора ГТС.

"ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года", - отметили в компании.

Как отмечается, переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы.

"Это означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо новым маршрутом поставок - из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову. То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м в сутки", - отметили в ООО.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", - прокомментировал генеральный директор новосозданного "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Так, во время встречи в городе Брюссель 12 декабря 2019 года операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии принципиально согласовали текст соглашений по обеспечению реверса трансбалканским газопроводом, а именно по "Транзиту-1" в направлении Болгария-Румыния-Украина-Молдова.

Указано, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не позволяло транспортировать природный газ в реверсном направлении, а также не обеспечивало европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". По окончании этого контракта с 1 января 2020 года такое условие будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.

"Более того, такое соглашение создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины", - указали в компании.

Уже в ближайшие дни, как отмечается, состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1".

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