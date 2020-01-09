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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109701 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112106 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110613 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122090 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103278 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106910 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107265 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130547 просмотра

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Из-за "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров

Из-за "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров

Киев  •  УНН

 • 19286 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В результате запуска газпровода "Турецкий поток" из России в Турцию снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубических метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook исполнительного директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

Транзит газа через Украину в балканском направления с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы.

"К сожалению, мы не смогли его (Турецкий поток – ред.) остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину", написал Макогон.

Как сообщил топ-менеджер "Оператор ГТС Украины", на базе Трансбалканского газопровода Украина добилась создания нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки

"Мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", резюмировал Макогон.

Напомним, Путин и Эрдоган официально запустили "Турецкий поток".

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