Украина недозаработает около 450 млн долларов из-за "Турецкого потока" - оператор ГТС

"Это нельзя назвать убытками – это недопрлученный доход. Мы его оцениваем в порядка 450 млн (долларов – ред.) в год, но это нельзя назвать убытками – мы не теряем ничего, просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки, мы мощности этого газопровода уже предлагаем другим поставщикам", - сказал Макогон.

Отметим, по словам главы компании, Украина сможет использовать трансбалканский газопровод для поставок в обратном направлении, ООО "Оператор ГТС Украины" уже предоставляет такую возможность.

Ранее Макогон заявил, что в результате запуска газпровода "Турецкий поток" из России в Турцию снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд кубических метров.