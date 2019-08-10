Україна і Туреччина створили спільне підприємство з виробництва зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Про це 9 серпня повідомила пресслужба Ради національної безпеки та оборони України, передає УНН.
“Головне завдання спільного підприємства — об‘єднати потужності оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь, до принципово нового рівня співпраці — синергії оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України”, — повідомили в РНБО.
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Зазначається, що одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.
Як зауважили в РНБО, створення спільного підприємства є ще одним важливим кроком, який підвищить обороноздатність обох країн.
Нагадаємо, цього тижня Україна та Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці.