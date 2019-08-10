Україна і Туреччина створили спільне підприємство з виробництва зброї

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Про це 9 серпня повідомила пресслужба Ради національної безпеки та оборони України, передає УНН.