Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.
"Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины", - сообщили в СНБО.
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Отмечается, что одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.
Как отметили в СНБО, создание совместного предприятия является еще одним важным шагом, который повысит обороноспособность двух стран.
Напомним, на этой неделе Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества.