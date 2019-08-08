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Україна та Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці

Україна та Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини у Стамбулі підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Відбулося підписання договору про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої Ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки та Торгово-промисловою палатою України", - вказали в Офісі Президента.

З боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки Наїль Олпак, з боку України – президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Згаданий документ, як вказано, є подовженням договору, підписаного між цими організаціями у Стамбулі 1991 року.

"Метою підписання договору є подальший розвиток ділової двосторонньої співпраці України й Туреччини та активізація діяльності української та турецької частин Ділової ради", - додали в ОПУ.

Нагадаємо, у Стамбулі 8 серпня відбувся бізнес-форум за участю Зеленського.

Українські Національні Новини

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