Україна та Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини у Стамбулі підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Відбулося підписання договору про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої Ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки та Торгово-промисловою палатою України", - вказали в Офісі Президента.
З боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки Наїль Олпак, з боку України – президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
Згаданий документ, як вказано, є подовженням договору, підписаного між цими організаціями у Стамбулі 1991 року.
"Метою підписання договору є подальший розвиток ділової двосторонньої співпраці України й Туреччини та активізація діяльності української та турецької частин Ділової ради", - додали в ОПУ.
Нагадаємо, у Стамбулі 8 серпня відбувся бізнес-форум за участю Зеленського.