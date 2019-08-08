У Стамбулі стартував бізнес-форум за участю Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У турецькому місті Стамбул стартував українсько-турецький бізнес-форум за участю Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив посол України в Анкарі Андрій Сибіга у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У Стамбулі розпочався українсько-турецький бізнес-форум за участю Президента Володимира Зеленського - досягнутий рівень взаємного товарообігу понад 4 млрд дол. США далеко не відповідає потенціалу - укладення Угоди про вільну торгівлю надасть потужного імпульсу суттєвому зростанню турецько-українського товарообігу", - повідомив Сибіга.
Нагадаємо, 7 серпня Президент повідомив, що Україна й Туреччина обговорюють можливість запровадження вільної торгівлі.