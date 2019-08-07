Україна й Туреччина обговорюють можливість запровадження вільної торгівлі – Президент

ukru
15:05 • 1061 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 12190 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 20044 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 70830 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 144608 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164511 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152814 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 230675 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159135 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197075 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1.8 м/с
24 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 85856 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 57835 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 32956 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 38181 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 31603 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 148717 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 230672 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197072 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182487 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 5951 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 8120 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 18472 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 13933 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 32956 перегляди
Актуальне
Україна й Туреччина обговорюють можливість запровадження вільної торгівлі – Президент

Україна й Туреччина обговорюють можливість запровадження вільної торгівлі – Президент

Київ • УНН

 • 15494 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Україна й Туреччина опрацьовують можливість підписання Угоди про вільну торгівлю задля розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.

“Ми домовилися про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі у 2018 році склали понад 4 мільярди доларів США. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу”, — сказав Володимир Зеленський.

На переконання Президента, його розкриттю сприятиме реалізація спільних проектів та лібералізація двосторонньої торгівлі.

“Сприятиме цьому й укладення Угоди про вільну торгівлю. Сподіваюся, що наші сторони якомога швидше зможуть досягти компромісу в цьому питанні та підготувати всі необхідні документи”, — зазначив Глава держави.

Він також констатував, що співпраця між країнами є надзвичайно насиченою та зауважив, що до кінця року в Києві буде проведено чергове (восьме) засідання Стратегічної ради високого рівня.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, було обговорено співпрацю у будівництві доріг, аеропортів, морських портів, у оборонній, енергетичній і туристичній сферах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський закликав Туреччину долучитися до відновлення Донбасу

Президент переконаний, що у наступні роки Україна демонструватиме зростання економіки.

“Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що дасть змогу зробити Україну магнітом для іноземних інвесторів. Ми вже розпочали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Давайте зростати разом”, — наголосив Глава держави.

Говорячи про підсумки зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, Володимир Зеленський констатував досягнення взаєморозуміння та закладення фундаменту для подальшого плідного діалогу.

“Щедра турецька земля декілька разів дарувала нам, українцям, гучні перемоги. У Туреччині наша співачка Руслана перемогла на Євробаченні, у Туреччині донецький „Шахтар“ здобув Кубок УЄФА. Я вірю, що в майбутньому у наших країн буде багато гучних спільних перемог”, — резюмував Президент і запросив свого турецького колегу відвідати Україну з візитом.

Реджеп Таїп Ердоган зі свого боку зазначив, що під час двосторонньої зустрічі він і Володимир Зеленський обговорили всі аспекти турецько-українських відносин.

“Ми переглянули кроки, які маємо зробити на шляху розвитку торговельно-економічної співпраці. Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес щодо укладення Угоди про вільну торгівлю, перемовини щодо якої тривають вже багато років”, — сказав Президент Туреччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський в Туреччині: Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право

Він повідомив, що товарообіг між Україною та Туреччиною може сягнути 10 млрд доларів США. На переконання турецького Президента, досягнення цієї мети цілком реальне.

“Ми домовилися з паном Зеленським пришвидшити діяльність, спрямовану на інвестиції в інфраструктуру та будівництво. Крім того, обмінялися точками зору щодо того, яким чином зможемо підвищити рівень інвестицій шляхом розв’язання деяких проблем, які спільні кроки можемо зробити для надання імпульсу економічному розвитку наших стосунків”, — сказав Реджеп Таїп Ердоган, зауваживши, що темою перемовин також була співпраця у безпековій сфері.

“Я думаю, що найближчим часом ми зробимо всі необхідні кроки, щоб усі ці плани втілилися”, — резюмував Президент Туреччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський врегулював питання сонячних електростанцій домогосподарств

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У розмові йшлося про транзит газу, Донбас та інвестиції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50