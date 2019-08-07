Україна й Туреччина обговорюють можливість запровадження вільної торгівлі – Президент

“Ми домовилися про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі у 2018 році склали понад 4 мільярди доларів США. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу”, — сказав Володимир Зеленський.

На переконання Президента, його розкриттю сприятиме реалізація спільних проектів та лібералізація двосторонньої торгівлі.

“Сприятиме цьому й укладення Угоди про вільну торгівлю. Сподіваюся, що наші сторони якомога швидше зможуть досягти компромісу в цьому питанні та підготувати всі необхідні документи”, — зазначив Глава держави.

Він також констатував, що співпраця між країнами є надзвичайно насиченою та зауважив, що до кінця року в Києві буде проведено чергове (восьме) засідання Стратегічної ради високого рівня.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, було обговорено співпрацю у будівництві доріг, аеропортів, морських портів, у оборонній, енергетичній і туристичній сферах.

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Президент переконаний, що у наступні роки Україна демонструватиме зростання економіки.

“Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що дасть змогу зробити Україну магнітом для іноземних інвесторів. Ми вже розпочали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Давайте зростати разом”, — наголосив Глава держави.

Говорячи про підсумки зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, Володимир Зеленський констатував досягнення взаєморозуміння та закладення фундаменту для подальшого плідного діалогу.

“Щедра турецька земля декілька разів дарувала нам, українцям, гучні перемоги. У Туреччині наша співачка Руслана перемогла на Євробаченні, у Туреччині донецький „Шахтар“ здобув Кубок УЄФА. Я вірю, що в майбутньому у наших країн буде багато гучних спільних перемог”, — резюмував Президент і запросив свого турецького колегу відвідати Україну з візитом.

Реджеп Таїп Ердоган зі свого боку зазначив, що під час двосторонньої зустрічі він і Володимир Зеленський обговорили всі аспекти турецько-українських відносин.

“Ми переглянули кроки, які маємо зробити на шляху розвитку торговельно-економічної співпраці. Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес щодо укладення Угоди про вільну торгівлю, перемовини щодо якої тривають вже багато років”, — сказав Президент Туреччини.

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Він повідомив, що товарообіг між Україною та Туреччиною може сягнути 10 млрд доларів США. На переконання турецького Президента, досягнення цієї мети цілком реальне.

“Ми домовилися з паном Зеленським пришвидшити діяльність, спрямовану на інвестиції в інфраструктуру та будівництво. Крім того, обмінялися точками зору щодо того, яким чином зможемо підвищити рівень інвестицій шляхом розв’язання деяких проблем, які спільні кроки можемо зробити для надання імпульсу економічному розвитку наших стосунків”, — сказав Реджеп Таїп Ердоган, зауваживши, що темою перемовин також була співпраця у безпековій сфері.

“Я думаю, що найближчим часом ми зробимо всі необхідні кроки, щоб усі ці плани втілилися”, — резюмував Президент Туреччини.

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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У розмові йшлося про транзит газу, Донбас та інвестиції.