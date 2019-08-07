Украина и Турция обсуждают возможность введения свободной торговли - Президент

“Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 миллиардов долларов США. И я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала”, — сказал Владимир Зеленский.

По убеждению Президента, его раскрытию будет способствовать реализация совместных проектов и либерализация двусторонней торговли.

“Способствовать этому будет и заключение Соглашения о свободной торговле. Надеюсь, что наши стороны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые документы”, — отметил Глава государства.

Он также констатировал, что сотрудничество между странами является чрезвычайно насыщенным и заметил, что до конца года в Киеве будет проведено очередное (восьмое) заседание Стратегического совета высокого уровня.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, было обсуждено сотрудничество в строительстве дорог, аэропортов, морских портов, в оборонной, энергетической и туристической сферах.

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Президент убежден, что в последующие годы Украина будет демонстрировать рост экономики.

“Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов. Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе ”, - подчеркнул глава государства.

Говоря об итогах встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимир Зеленский констатировал достижение взаимопонимания и закладки фундамента для дальнейшего плодотворного диалога.

“Щедрая турецкая земля несколько раз дарила нам, украинцам, громкие победы. В Турции наша певица Руслана победила на Евровидении, в Турции донецкий „Шахтер“ завоевал Кубок УЕФА. Я верю, что в будущем у наших стран будет много громких совместных побед”, — резюмировал Президент и пригласил своего турецкого коллегу посетить Украину с визитом.

Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны отметил, что во время двусторонней встречи он и Владимир Зеленский обсудили все аспекты турецко-украинских отношений.

“Мы пересмотрели шаги, которые должны сделать на пути развития торгово-экономического сотрудничества. Наконец пришло время финализировать переговорный процесс по заключению Соглашения о свободной торговле, переговоры по которой продолжаются уже много лет”, — сказал Президент Турции.

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Он сообщил, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь 10 млрд долларов США. По мнению турецкого президента, достижение этой цели вполне реально.

“Мы договорились с господином Зеленским ускорить деятельность, направленную на инвестиции в инфраструктуру и строительство. Кроме того, обменялись точками зрения относительно того, каким образом сможем повысить уровень инвестиций путем решения некоторых проблем, которые совместные шаги можем сделать для придания импульса экономическому развитию наших отношений”, — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что темой переговоров также было сотрудничество в сфере безопасности.

“Я думаю, что в ближайшее время мы предпримем все необходимые шаги, чтобы все эти планы воплотились”, — резюмировал Президент Турции.

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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре речь шла о транзите газа, Донбасс и инвестиции.